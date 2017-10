Galerii: mõni inimene ei ole lihtsalt sisekujundajaks loodud

Täpselt nii palju kui on erinevaid inimesi, on ka erinevaid maailmavaateid, arusaamu ja väljendusviise. Mis ühe jaoks hea, see teise jaoks halb. Mis ühele liialt kirju, see teisele ülekohtuselt üksluine.

Alustades laest rippuvatest taskulampidest ning lõpetades uskumatult fenomenaalse pardikujukeste kollektsiooniga - teie ees on valik erakordselt halvasti välja kukkunud sisekujundusega kodudest.

Vaata rohkem pilte SIIT!