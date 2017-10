Paljud koristaja palganud koduomanikud on hädas tobeda probleemiga

Nimelt on paljud inimesed kimpus tungiva sooviga enne koristaja saabumist kogu maja põhjalikult ära kraamida: võõra inimese ees on muidu lihtsalt häbi.

Daily Mail vahendab Suurbritannias läbiviidud uuringut, mille põhjal kaks kolmandikku koristaja palganuist kraamib enne koristaja saabumist. Lastega peredest teeb eelnevaid koristustöid tervelt 80 protsenti küsitluses osalenuist. Rohkem koristavad ka üle 40-aastased: neist teevad ettevalmistavaid puhastustöid peaaegu kõik.

Peamiselt koristatakse eelnevalt elutuba ja kööki.

Sama tunnistavad ka mõned Kodustiiliga rääkinud eestlased. 30ndates Liis räägib, et neil on kolme lapse kõrvalt aja säästmiseks tõesti koristaja palgatud ja kuna ta tegi selle sammu väga kõheldes ja vastumeelselt, koristab ta peaaegu alati enne koristaja saabumist. «Muidugi ei võta ma tolmu ega pese aknaid ja muud taolist, aga ma korjan alati ära kõik vedelevad esemed ja hoolitsen selle eest, et köögis midagi laiali ei oleks,» räägib ta.

Kiire elutempoga paar Robin ja Kerli kasutavad samuti paar korda kuus koristaja abi ning ka nemad tunnistavad, et kipuvad õhtul enne koristaja saabumist ehk liiga palju kraamima. «Kuidagi häbi on võõra inimese ees,» ütleb Robin. Kuid nemad usuvad, et ajapikku see piinlikustunne lahtub, koristaja on neil olnud alles vähest aega.

Kas sina kasutad koristaja abi? Kas koristad enne tema saabumist? Kui koristajat ei kasuta, mis arvad, kas sul oleks tema ees koristamata kodu pärast piinlik?