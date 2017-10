Noor abielupaar õpetab, kuidas kopsakas kodulaen lühikese ajaga tagasi maksta

22aastane Shanine Land ja 24aastane Darren Noble ostsid endale enam kui 230 000 eurot maksnud maja, kuid võtsid laenu vaid 20 aasta peale. Kogu summa plaanivad nad ära maksta aga suisa 13 aastaga ning nad väidavad, et igaüks võiks soovi korral teha täpselt sedasama, vahendab Daily Mail.

Kuidas see võimalik on? Nimelt on paar pannud oma väljaminekud väga täpselt paika ja hoidub igasugustest plaanivälistest kulutustest. Sisuliselt pannakse elu järgmiseks 13 aastaks pausile.

Näiteks ei kuulu noorte ellu järgmise 13 aasta jooksul puhkusereisid, peoõhtud sõpradega, spontaansed restoranikülastused ja muu taoline. Kindlasti hoidutakse krediitkaartidest ja kulutatakse vaid hädavajalikule.

Sissemakse raha kogusid noored pärast ülikooli lõppu kokku samamoodi säästes: ühikast koliti tagasi vanematekoju, hakati tööd rabama ja tõmmati kõik kulutused miinimumi. Nii et Shanine ja Darren juba teavad, et nad saavad säärase säästmisega hakkama.

Kuigi paljud on avaldanud arvamust, et noorte sissetulek peab olema väga hea, et nad midagi sellist lubada saavad, kinnitavad nad, et asi pole sugugi nii: mõlemad teenivad Suurbritannia keskmist palka.

"Igaüks saaks tegelikult korraliku säästuplaani korral samamoodi suurema laenu lühikese ajaga tagasi maksta, kui vaid tahaks," väidab Darren.

Suurem küsimus on ilmselt see, kui paljud tahavad pikkadeks aastateks loobuda igasugusest muust elust.