Veebis levib ohtlik pastakeetmistrikk, mida ei tohiks proovida

Nimelt on keegi tulnud justkui avastusele, et sõela ei peaks pasta kurnamisel kasutama mitte nii, et valad pasta selle sisse, vaid nii, et katad potisuu sõelaga ja kurnad vee sedasi pastast välja, kusjuures pasta jääb potti.

Good morning to everyone. Just saw this on Facebook and spazzed. pic.twitter.com/YB8qJ2a1g5 — Daibella (@Daibellaaa) October 2, 2017

Tundub hea idee? Esmapilgul ehk tõesti. Pastakokk Giana de Lauretiis ütleb aga, et tegelikult on see äärmiselt ohtlik: kui pott ja sõel pole omavahel ideaalses vastavuses, on väga suur tõenäosus end keeva pastaveega põletada.

New Yorki kokakooli direktor James Briscione lisab, et kui sõel ja pott omavahel hästi ei klapi, on suur tõenäosus pasta kogemata kraanikaussi valada. Plastmassist sõela puhul võib sõel kokkupuutel kuuma potiga sulama hakata.

Briscione lisab, et tegelikult pole pastat üldse nõrutada vaja - parima tulemuse saamiseks tuleks see otse veest kastme sisse õngitseda, sest pisut pastakeeduvett teeb iga pasta ainult paremaks.