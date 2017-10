Mis oleks, kui koliks... Muhu saarele?

Miks Muhu?

Muhu on mõnus kompaktne saar, kus ükski koht pole liiga kaugel. Kuigi see on üks tüütu ja kulunud jutt, käib aeg Muhus päriselt aeglasemalt kui mandril ja aeglasemalt, kui Saaremaalgi. Siinsete elanike sõnul on Muhu üks sõbralik kogukond ja inimesed on üldjoontes kokkuhoidvad.

Kohalikud on aastasadu au sees hoidnud oma ajalugu ja kultuuri - veel tänaselgi päeval kohtab siin ehedat rannarahva külamiljööd, mis pärit aastasadade tagant.

Muhu inimese lugupidamisest oma juurte vastu räägib kas või see, et nende värvikirevad rahvariided pole midagi sellist, mis vaid laulupeo ajal kapist välja võetakse - muhulased armastavad oma ilusaid rõivaid palju tihedamini näidata.

Kohalikud ise räägivad, et saarel on hea elada inimesel, kes tahab olla suures osas iseenda peremees või ei pelga lihtsat tööd. Keskmine Muhu elanik on ettevõtlik ja hakkaja ning leiab alati viisi, kuidas oma väikses kodukohas hästi hakkama saada.

Mõnus nurk Muhu Veinitalus. FOTO: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/SCANPIX

Mis räägib Muhu kahjuks?

Nii nagu Muhu väiksus on tema pluss, on see ühtlasi ka suurim miinus. Palju rahvast siia kunagi ära mahtuma ei hakka (ja kohalikud ütlevad, et hea ongi).

Mandrilt suurest linnast tulnu võib esiotsa pisut ehmuda, et kõige suurem ja sisukam asustatud punkt on Liiva küla ja seegi pole liiga suur. Kindlasti tunnevad teistmoodi eluga harjunud sisserändajad siin esialgu puudu kaubanduse mitmekesisusest - ostukeskuse asemel on Liiva Konsum ja sellega asi piirdubki. On küll väiksemaid poekesi, kuid paljusid tarbeesemeid tuleb siiski hankima minna kas Kuressaarde või mandrile. Ka paljud teenused võivad Muhus kättesaamatuks jääda.

Suvel käib Muhus üsna vilgas elu, sest see on suvitajate üks meelispaiku. Talvel on seevastu väga vaikne. Kui oled harjunud eluga enda ümber, mõjub seegi esialgu kindlasti pisut võõrana.

Kui kallis?

Kortereid on kinnisvaraportaali KV.EE andmetel Muhus hetkel saada vaid üks. See on neljatoaline ja maksab 35 000 eurot.

Nelja- kuni viietoalise maja eest tuleb Muhus välja käia 35 900 kuni 360 000 eurot. Odavama otsa majad vajavad palju tööd, kallimatesse võib kohe sisse kolida.

Üürikortereid Muhus praegu saada ei olegi.

Ehe Muhu talumaja, Namaste kokandustalu. FOTO: SANDER ILVEST/POSTIMEES/SCANPIX

Koolid?

Muhus tegutsevad Muhu Põhikool ja Muhu Lasteaed. Liival on olemas ka noortekeskus.

Aga töö?

Tööga on Muhus nagu on. Arvestades saare väiksust ei ole siin iseenesestmõistetavalt kuigi rikkalikku valikud. Spetsiifilisemaid ameteid on kindlasti raske leida, lihttöödega on pisut paremini. Suurimaks tööandjaks on siiani olnud vallavalitsus, mingit suurejoonelist tööstust Muhus ei ole.

Väga edukaks on osutunud Muhu Leiva ettevõte, aga Muhus, tõsi küll, on neil siiski vaid üks esindus. Ülejäänud asuvad mandril.