Üllatav nimekiri asjadest, mille realiseerimistähtaegadest sul veel aimugi polnud

1. Juuksehari

Juukseharja tuleks puhastada vähemalt korra nädalas. Selleks, et su juuksed kammimise järel liialt rasuseks ning mustaks ei jääks, on mõistlik vähemalt korra aastas ka uus juuksehari soetada.

2. Vahetusjalanõud

Vältimaks erinevate seenhaiguste teket, on soovituslik vähemalt iga poole aasta tagant uued vahetusjalanõud muretseda. Aga ära siis ülejäänud poole aasta jooksul neid kindlasti puhastamast unusta!

3. Rinnahoidja

Rinnahoidja kaotab kõik oma omadused ühe-kahe aasta jooksul. Esmalt kaob rinnahoidja vorm ning seejärel selle elastsus, kulmineerudes olukorraga, mil seda ei ole enam kuigi meeldiv kanda.

4. Hambahari

Hammaste hügieen on tähtis ning seetõttu on soovituslik hambahari vähemalt iga kolme kuu tagant välja vahetada. Gripihooaja saabudes jälgi kindlasti, et pärast haiguse põdemist oleks juba uus hari tööpostil.

5. Saunarätik

Niiske saunarätik on ahvatlevaks vahepalaks bakteritele. Regulaarne pesemine võib küll abiks olla, ent bakteritele see kätt ette ei pane. Sellest lähtuvalt soovitatakse saunarätik välja vahetada hiljemalt kolme aasta möödudes, vahendab news.com.au.