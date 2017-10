Kas mööbliplaadist mööblit tuleks tõesti kodudes välitma hakata?

Näiteks on kuuldavasti päris korralik terviserisk mööbliplaadist ehk MDF-plaadist valmistatud mööbel, vahendab portaal Realtor.

Mis see täpsemalt on? MDFi näol on tegemist materjaliga, mis näeb eemalt vaadates välja nagu puit, kuid on tegelikult väga kõrgel temperatuuril liimaine abil kokkupressitud puidumass. Plaadis sisaldub palju kemikaale.

Selline plaat on soodne ja väga vastupidav, mistõttu temast ongi saanud väga menukas alternatiiv täispuidule. Kemikaalid hoiavad eemale ka paljud kahjurid, mida puitmööblist raske tõrjuda.

Viimasel ajal aga räägitakse, et kõik see keemia, mis MDF-plaadis sisaldub, lendub tasapisi ka meie kodusse ja tekitab terviseprobleeme: nahaärritust, nohu, allergiaid, halvemal juhul isegi kasvajaid. Kui väga seda siis kartma peaks?

Õnneks mitte väga tõsiselt. Teatud määral võib värske MDF-plaat tõesti niiöelda mürgiseid gaase eraldada, kuid Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides müüdav mööbel on ses osas piisavalt kontrollitud. Ning mida vanem on mööblitükk, seda vähem ta mürke eraldab. Tavaliselt lõppeb see protsess kaks aastat pärast plaadi valmimist.

Kui oled ostnud uue MDF-plaadist mööblitüki ja sellel on iseloomulik lõhn, võiksid seda võimalusel pisut aega õues tuulutada. Kindlasti ei tasuks ise kodustes tingimustes MDF-plaadist mööblit valmistama hakata, sest nii satuvad mürgised ained päris kindlasti õhku ja kahjustavad sinu tervist.