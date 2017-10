Fotod: silmatorkamatus Tallinna korteris peidab end ootamatu tuba

Kolmetoaline korter Harku järve läheduses on sisustatud väga maitsekalt heledates toonides. Vaadake ise:

/ KV.EE

Kuid on üks ruum, mis ei tundu üldse selle korteri juurde kuuluvat. Selleks on lastetuba:

Kuid ka see on sisustatud selgelt väga läbimõeldult ja mööblit ning värve omavahel põhjalikult sobitades. Kogu korterit arvesse võttes mõjub see lihtsalt väga ootamatult.

Milliseid sisustuspõhimõtteid olete teie oma laste tubade kujundamisel kasutanud? Kas lastetuba peaks harmoneeruma ülejäänud elamisega või pole see oluline?