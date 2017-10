Inimesed tarvitavad korduvkasutatavaid poekotte teadmatusest valesti

Nimelt ei arvesta paljud sellega, et korduvkasutatavat poekotti tasuks pesta vaat et pärast iga kasutuskorda, kui sellega on veetud toiduaineid, mis võivad olla saastunud. Nende hulka kuuluvad näiteks toores liha ja pesemata (välismaised) puu- ja juurviljad, vahendab The Kitchn.

Mõistagi pole mõtet muutuda ülemäära paranoiliseks, kuid ettevaatusabinõusid tasuks siiski kasutada, et vältida toidumürgitust ja kurvemaidki tagajärgi, mida põhjustab näiteks kolibakter, aga ka mitmed teisedki bakterid.

Selleks, et kott saastuks, ei pea olema mingeid nähtavaid lekkeid. Säärased bakterid on aga võimelised koti pinnal väga pikka aega elus püsima.

Uurimaks, kui tõsise probleemiga tegu on, uurisid Arizona ülikooli teadlased prooviks 84 poekotti. Toidumürgitust põhjustavate bakteritega olid saastunud peaaegu kõik, vaid üks pääses puhtalt.

Et selliseid olukordi vältida, võiks igas peres olla mitu korduvkasutatavat kotti, mida hoolega pestakse. Samuti tasuks liha hoida teistest toiduainetest eraldi kotis. Aga kindlasti ei tähenda see, et tuleks tagasi minna kilekottide juurde! Tuleb lihtsalt olla pisut hoolikam.