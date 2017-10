Korteriühistud tahavad riigilt 60 miljonit eurot lisaraha

«Teeme ettepaneku tagada jätkusuutliku ja stabiilse toetusskeemi olemasolu elamufondi energiatõhusaks renoveerimiseks ning jätkata hästi sissetöötatud ning edukaks osutunud meetme teostamist läbi SA Kredex ja eraldada toetusskeemi rahastamiseks riigieelarvest 60 miljonit eurot kahel järgneval eelarveaastal,» seisab korteriühistute ühisavalduses.

«Eesti elamumajanduse jätkusuutliku arengu aluseks on olemasoleva elamufondi säilimise tagamine. Elamumajanduse arendamisel tuleb eelkõige lähtuda asjaolust, et ligi 97 protsenti Eesti elamufondist on eraomanduses. Põhirõhk peab jääma olemasoleva elamufondi säilitamisele ja kaasajastamisele, toetades omanikke vajalike investeeringute tegemisel,» öeldakse korteriühistute ühisavalduses.

Euroopa Liidu struktuurfondide toel eraldas sihtasutus KredEx korteriühistute rekonstrueerimistoetusteks 102 miljonit eurot. Tänaseks on KredExile laekunud 460 taotlust kogusummas 104 miljonit eurot ning toetuse eraldamine on lõppenud.