Korteriühistute konkursil kerkisid esile mõned tõelised pärlid

«Pidime taas tõdema, et Eestimaal jagub tublisid ühistuid ja hakkajaid ühistujuhte, kes on oma majas ja majaümbruses ära teinud märkimisväärse töö,» sõnas Eesti Korteriühistute Liidu tegevjuht Urmas Mardi.

Konkursi komisjoni kuulusid Triin Reinsalu sihtasutusest KredEx, Arne Öövel Tallinna Linnavaraametist, Regina Michaelis Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ja Urmas Mardi Eesti Korteriühistute Liidust.

Konkursi «Ilus koduümbrus 2017» võitja tuli Tartust: korteriühistu Ranna tee. «Tänavust võitjat iseloomustab väga kaunis ja maitsekalt kujundatud kortermajade ümbrus. Kortermaju on kokku 7 ning territooriumi suuruseks lausa ligi 14 000 ruutmeetrit ning seda imetlusväärsem on võitja jõud ja jaks koduümbruse korrashoiul. Hästi läbimõeldud ning meeldejääv kortermajade ümbrus seob kortermajad kokku kenaks hoonetekompleksiks koos privaatse puhke- ning mängualaga,» märkis Urmas Mardi.

Ranna tee korteriühistu. / EKÜL

Ranna tee korteriühistu. / EKÜL

Konkursi «Parim korteriühistu juht 2017» võitjaks kuulutati Sergei Saglo Pärnu Jannseni 8 korteriühistust. «2017. aasta parim korteriühistu juht on korteriühistu liikmete sõnul mees nagu orkester – jurist, kojamees, psühholoog, koristaja, raamatupidaja, kinnisvaraarendaja, aednik, torulukksepp, infosekretär, kasvataja, laulja… Selleaastane võitja sai kiita eelkõige just oma universaalsuse ja kättesaadavuse eest, kinkides kindlusetunde kõikidele korteriomanikele – tegemist on mehega, kes jagab majas toimuvat keldrist katuseni ning arvetest inimsuheteni,» rääkis Urmas Mardi.

Sergei Saglo, fotol kekel. / EKÜL

Konkursi «Edukaim renoveerimisprojekt 2017“ võitjaks kuulutati Keila Vasara 6 korteriühistu. «Edukaim renoveerimisprojekt kestis 2016. aasta maist kuni oktoobrini, millele järgnes 2017. aasta mais ja juunis majaümbruse korrastamine," vahendas Urmas Mardi. «Korterelamu tervikrenoveerimise käigus renoveeriti katus, fassaad ja sokkel, rajati uus soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Samuti vahetati kõik aknad ja toodi soojustuse tasapinda,rekonstrueeriti üldelekter ja küttesüsteem kahetorusüsteemseks. Mainimist väärib ka see, et kõik korterelamu näidikud on kaugloetavad. Korterelamu on saanud palju positiivset tagasisidet nii elanikelt endalt kui ka teistelt huvilistelt,» räägib Mardi.

Vasara 6 korteriühistu Keilas. / EKÜL

«Lisaks soovis Eesti Korteriühistute Liit õnnitleda ka neid kauneid kortermaju ja ühistuid, kes osalesid üle-eestilise konkursi „Eesti kaunis kodu» erikategoorias «Kauneim kortermaja», mis toimub alates 2009. aastast Eesti Korteriühistute Liidu ja Eesti Kodukaunistamise Ühenduse koostöös. Konkursi korraldab Eesti Korteriühistute Liit, lõpliku valiku teeb Eesti Kodukaunistamise Ühendus. Kauneimaid kortermajasid õnnitlevad Vabariigi President ja Eesti Korteriühistute Liit. «Kauneima kortermaja 2017» auväärse tiitli teenisid endale Tallinna Tehnika 79 korteriühistu Pärnu Mai 23 korteriühistu,» vahendas Urmas Mardi.