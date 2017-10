Fotod: väga eriline korter tavalises nõukaaegses paneelikas

Nii asub ühes pealtnäha tavalises Stroomi randa ehitatud paneelmajas korter, mis kulgeb läbi kahe korruse. See on erand, mida paneelmajades naljalt ei kohta.

Korter on laiendatud katusealusesse. Esimene korrus korterist on üsna tüüpiline paneelmaja korter, väljaarvatud see, et koridorist läheb trepp teisele korrusele. Teisel korrusel on magamistoad.

Alumisel korrusel olev köök ei ole hoolimata kaasaegsest trendist elutoaga kokku ehitatud. Korteris leidub kolm garderoobi ja kaks vannituba.

