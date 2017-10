Oksjon pakub võimalust osta haruldast noorte Eesti kunstnike loomingut

Tartu noore kunsti oksjon toimub Tartu Loomemajanduskeskuse algatusel igal kevadel ja sügisel juba alates 2009. aastast.

See on ainulaadne just noorte kunstnike loomingu müügile ja tutvustamisele pühendunud kunstioksjon Eestis. Igal oksjonil valib komisjon kataloogi pääsevad tööd välja sadade esitatud teoste hulgast.

Mirjam Mölder-Mikfelt "Floating in Love" / osta.ee

Tuuakse avalikkuse ette nii uusi loojaid kui esitletakse oksjonil noori professionaalseid kunstnikke. Eesmärk on pakkuda põnevat ja head kunsti nii esmasele kunstiostjale kui ka pühendunud kollektsionäärile.

Selle sügise kunsti oksjoni kataloog koosneb 51 teosest 46 noorelt kunstnikult. Nende 51 töö hulgast leiab kunsti nii investeeringuks kui ka seinakaunistuseks. Seekord on mitu tööd ka näiteks tuntud ja salapäraselt tänavakunstnikult Edward von Lõnguselt.

Edward von Lõngus "Surmatants Endliga" ehk "Endli kepp". / osta.ee

Kõikide töödega saad tutvuda Tartu noore kunsti oksjoni veebipoes.