Psühholoog: sinu kodu põhjal saab öelda, mis tüüpi inimene oled

Psühholoog Donna Dawson on inimesed nende koristusharjumuste põhjal jaganud nelja gruppi. Vaata, millisesse kuulud sina!

1. Dekoratiivsele rõhujad

Sinu kodus on nähtaval kohal palju jooke ja toiduaineid, mida kunagi ei tarvitata.

Sööd toitu parem otse karbist, et mitte rikkuda kaunist nõudeväljapanekut. Sul on nõusid, mida sa kunagi ei kasutagi.

Sul on kodus palju küünlaid, aga sa ei põleta neid, sest ei raatsi kujunduselemente rikkuda.

Sul on parimad voodipesud ja rätikud, mida oma pere kunagi kasutada ei või – need on mõeldud vaid külalistele, et näidata, kui peeneid asju sul on.

Sellised inimesed suhtuvad üldiselt igapäevaselt oma koduga seonduvasse väga muretult, aga tahavad kogu hingest jätta head muljet, kui keegi peaks külla sattuma. Soov muljet avaldada kandub nende puhul mõistagi ka kodust väljapoole. Tavaliselt on tegu ambitsioonikate tegelastega, kes töötavad oma eesmärkide nimel pühendunult.

Koristavad sellist tüüpi inimesed tegelikult pigem harva, aga kindlasti teevad nad seda siis, kui keegi külla on tulemas. Ja siis kohe väga põhjalikult.

2. Südamlikud kogujad

Sul on alles mänguasjad lapsepõlvest.

Su kappides leidub riideid, mida sa ei ole kümme aastat kandnud, aga mida ära visata ka mitte kuidagi ei suuda.

Igal asjal on sellise inimtüübi jaoks sentimentaalne väärtus. Tavaliselt on seda tüüpi inimesed tasased ja mõtlikud, romantilised ja nostalgilised. Inimsuhted on sellele tüübile väga olulised ja nad pingutavad nende hoidmise nimel palju. On väga nördinud, kui ei saa vastu sama palju kui suhtesse panustavad.

3. Hoolikad maksimalistid

Sul on tihti probleeme kõigi oma elu tähtsündmusi märkivate mälestusesemete eksponeerimisega. Ruumi pole piisavalt.

Sa ostad asju, mis sulle meeldivad, hoolimata sellest, kas sul on neid vaja või üldse nende jaoks mingit kohta.

Tegemist on enesekindla ja suhtlusalti tüübiga, kes hea meelega jagab oma kogemusi ja kes tunneb, et tema kodu peab andma täpse ülevaate kõigest, mis ta elus saavutanud on. Sellise tüübi juurde on tavaliselt väga hea külla minna, sest ta hoolitseb selle eest, et külaline tunneks end tõesti nagu kodus. Selline tüüp hoiab oma elu väga hästi tasakaalus: töötab kõvasti ja puhkab pühendunult. Stressi näevad nad positiivse motivaatorina.

4. Põhjalikud organiseerijad

Sa ei suuda ka sõbra kodus panna vastu kiusatusele korrastada ta jalanõusid ja kohendada diivanipatju.

Ka tööl armastad kolleegide laudadel asju paika sättida, sest kord rahustab sind.

Tihti avastad restoraniski, et oled esemed laual teatud süsteemi järgi paika sättinud.

Sellised inimesed ei suuda end lõdvaks lasta enne, kui kõik asjad on paigas nii, nagu nende meelest olema peaks. Nad on suurepärased ajaplaneerijaid ega jää peaaegu kunagi kusagile hiljaks. Kogu nende elu on väga hästi ära kavandatud. On ainult üks probleem: paljud selliste inimeste lähedased ei kipu kannatama tema kommet nende elu korraldama hakata.

Allikas: DailyMail