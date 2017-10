Lugeja: eestlased ei peaks ameeriklaste sügispühasid järele ahvima

«Sügis on käes ja jälle näen, et eestlased valmistuvad hoolega ameeriklaste eeskujul oma kodu kaunistama. Halloween ja tänupüha ei ole kuidagi seotud eestlastega. Mind tõsiselt häirib, et mida aasta edasi, seda rohkem näen ma ka siinsetes kodudes õõnsaks uuristatud kõrvitsaid, igasugu kummituslike kaunistusi ja muud kola, mis jätab mulje nagu oleksin sattunud mõnesse USA filmi. Kas varsti hakkamegi kutsuma pere tänupühaks kokku ja täistopitud kalkunit sööma? Ilma, et täpselt teaksimegi, mis nende pühade tähendus on? Meil on oma vanarahvakalendrist tulenevad pühad sügisel, mardi- ja kadripäev. Hoidkem neid au sees ja tähistagem neid. Saan aru inimeste vajadusest pimedal ajal oma kodu kaunistada, aga siinkohal võiks ometi natuke fantaasiat kasutada ja mõelda välja midagi muud peale kõrvitsalaternate. Mul pole midagi erinevate kommete vastu, kui kõike suudetaks tasakaalus hoida, aga ma näen, et meie enda kombed hakkavad tänu läänest pealepressivale välja surema. Ja sellega ei taha ma leppida,» kirjutab anonüümseks jääda sooviv lugeja.

Kuidas on teie peres? Kas te tähistate Halloweeni ja kaunistate oma kodu? Aga kuidas on mardi- ja kadripäevaga, kas need päevad ka veel meelespidamist väärt on?