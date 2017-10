Galerii: huvilised saavad ööbida «Troonide mängu» staari kodus

"Troonide mängus" varasematel hooaegadel Ygritte´i kehastanud Rose Leslie kasvas üles keset Šotimaa loodust 15. sajandist pärit lossis. See loss on nüüd Airbnb kaudu kõigile sarja fännidele kättesaadav, vahendab New York Post.

Leslie ise elab hetkel kaasstaarist kihlatu Kit Haringtoniga Inglismaal, kuid tema pere on naise lapsepõlvekoduga endiselt tihedalt seotud: just Leslie vanemad maja väljarentimisega tegelevadki.

Rose Leslie lapsepõlvekodu. FOTO: Airbnb

Ühe öö eest suurejoonelises lossis tuleb välja käia minimaalselt 800 eurot. Majas on seitse magamistuba, kusjuures mõned neist asuvad tornides.

Leslie vanemate kirjelduse põhjal on lossi näol tegemist väga uhke, vaikse ja privaatse kohaga puhkuse veetmiseks. Oma tütre kaudu nad lossi küll ei reklaami, kuid info staari seotusest pakutava puhkekohaga on siiski liikvele läinud.

Rose Leslie lapsepõlvekodu. FOTO: Airbnb

Külastajate tagasiside põhjal on tegemist suurepärase peatuspaigaga, kiidetakse, et loss on tegelikkuses palju ilusam kui fotod arvata lubavad.

