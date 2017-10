Vähem on rohkem: 3 asjaolu, mis viitavad sellele, et sul on liiga palju asju kodus

Teinekord inimene ei pane tähelegi, et on ümbritsetud esemetest, mis tegelikult ei anna elule mitte mingisugust lisaväärtust ning millel on kombeks aastate jooksul lihtsalt kuhjuda. Veebileht houzz.com vestles ühe professionaalse organiseerija ja koristustööde korraldajaga, jõudmaks selgusele, kuidas üleliigsest prahist ja seismajäänud esemetest lõplikult lahti saada.

Alljärgnevalt loetleme kolme peamist küsimust, millele vastates võid ehk avastada, et sul ongi liiga palju asju kodusesse majapidamisse kogunenud.

1. Leidub su kodus mitu sama eesmärgiga tarbeeset?

Mõnel inimesel on kõik oma vanad mobiiltelefonid alles, mõni hoiab kahe käega kinni 20 aastat tagasi soetatud televiisorist või kasettmakist.

Mida teha?

Alusta kõigepealt väiksematest esemetest - lao need enda ette ritta ja külma südamega viska ära kõik need korduvad esemed, mida sa tegelikult ei kasuta. Unusta süütunne ja lase lahti kõikidest emotsioonidest, mis sul teatud eseme suhtes olla võivad.

2. Esemetele sobiva hoiukoha otsimine tekitab sinus ülemäära palju stressi?

Su garderoobikapp ajab üle kui Tuhala nõiakaev kevadiste suurvete ajal? Ilmselt on sul kas liiga palju riideid kapis või oled valinud kehvad hoiustamistehnikad.

Mida teha?

Taaskord lao kõik riideesemed enda ette ritta ning hakka ükshaaval igale esemele otsima põhjuseid, miks sa sellest kinni hoiad. Kui sa tõesti hindad ja armastad üht eset ning kavatsed seda kindlasti ka lähitulevikus kanda, hoia see alles.

3. On sul ikka täielik ülevaade kõikidest oma asjadest?

Asjad su majapidamises on pidevalt kadunud ning sa ei mäleta, kuhu viimati midagi panid? Järelikult puudub sul ülevaade oma majapidamisest ja seal valitsevast kaosest.

Mida teha?

Loo oma kodus teatud süsteem ning järgi seda igapäevaselt. Igal asjal olgu oma kindel koht - niiviisi ei lähe midagi kaduma ning sul on ka parem ülevaade riidekapis või öökummutis toimuvast. Samuti väldid situatsiooni, kus soetad juba olemasoleva asja asemel uue, kuna sa lihtsalt ei olnud teadlik asjaolust, et see su majapidamises olemas on.