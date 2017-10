Galerii: Tokyo lasteaias jooksevad mudilased katustel

Maja arhitektuuris on silmas peetud Montessori meetodeid, millest lähtudes antakse lastele vaba voli klassiruumis ringi uudistada ja koguda uusi teadmisi avastusprotsessi käigus.

Arhitekt Tkaharu Tezuka eesmärgiks oli luua n-ö piiramatu õppekeskkond, kus lapsed segamatult mängida ja õppida saaksid.

Mees ise peab oma kontseptsiooni nostalgiliseks tulevikuvisiooniks, kus lapsed saavad mängida loomulikus keskkonnas, ilma et erinevad nutiseadmed vahele segaks. Samal ajal on nad ümbritsetud innovaatilistest disainilahendustest, mis köidavad tähelepanu ja edendavad loomingulisust. Arhitekt usub, et selline "kastist välja" lahendus pakub rohkelt avastus- ja õppimisrõõmu.