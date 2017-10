Galerii: Los Angelese tulistaja elas erilises kogukonnas väga privaatset elu

Nevadas asuv Sun City nimeline kogukond on suletud piirkond, kus elavad heal järjel pensionärid. Nad veedavad oma päevi peamiselt kasiinodes ja sõprade juures hasartmänge mängides ning paljud kollektsioneerivad ka tulirelvi. Sellest, kui relvalembesed kohalikud elanikud on, annab aimu ka see, et linnakeses on isegi vastava sortimendiga kauplus olemas, vahendab The Guardian. Paddock oli ka antud poe sage külastaja, kuid et tema minevik oli plekitu, polnud poepidajal põhjust keelduda talle tulirelvade müümisest.

Sun City elanikud on rahulikud ja rõõmsameelsed inimesed, kes naudivad oma väljateenitud vanaduspõlve ja kulutavad raha, mis elu jooksul õigete valikute või hea õnne tagajärjel kogunenud on. Kõik on siia ostnud oma maja ja tegemist pole kindlasti millegi hooldekodu sarnasega: siinsed elanikud on iseseisvad ja mingit abi ei vaja. Linnakest iseloomustab see, et kõik elanikud suhtelvad omavahel tihedalt, kuid Paddock oli ses suhtes erand: isegi tema lähemad naabrid ei tundnud meest nägupidi, vahendab Independent.

Paddock ja tema elukaaslane ei osalenud kogukonna üritustel ja kuigi nemadki hindasid kõrgelt hasartmänge, ei käinud nad kunagi kohalikes kasiinodes, vaid võtsid ette sõidu suurematesse linnadesse, sealhulgas Los Angelesse. Samas ei tundunud mees naabritele kunagi kahtlane. «Ta oli täiesti tavaline inimene, nagu me kõik. Ei jäänud millegi erilisega silma. Aga samas, eks nad on ju alati sellised,» ütleb üks anonüümsust palunud naaber Guardianile.