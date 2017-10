Ülevaade: valik stuudiokortereid Eesti kinnisvaraturul

1. Merevaatega korter Pirital

See panoraamvaatega stuudiokorter Maarjamäel paistab eelkõige silma oma lihtsalt võluvate lahenduste ning valguskülluse poolest. Korteris on tsentraalküte ja kahetariifne elektriarvesti, tagades aastaringselt madalad kommunaalkulud. Piirkonda ümbritsevad mitmed metsa- ja terviserajad, mis pakuvad rohkelt silmailu aga ka lihtsalt võimalust värskes õhus aega veeta.

2. Stiilne korter Tallinna kesklinna piiril

Seda korterit iseloomustavateks märksõnadeks on modernsus, avarus ning hubasus. Värskelt renoveeritud korteris on lokaalne gaasiküte, mistõttu kommunaalkulud selles stuudiokorteris peaksid samuti igakuiselt madalad olema. Siseviimistluses on kasutatud kõige kaasaegsemaid ning ühtlasi ka eritellimustööna valminud lahendusi.

3. Kahekorruseline korter Merirahus

Rahulikus piirkonnas paiknev kortermaja asub kõigest 15-minutilise autosõidu kaugusel Tallinna kesklinnast. Korteril on mitu tasaapinda ning erakordselt huvitav planeering, mis muudab kogu korteri üldmulje kaunilt hubaseks. Korter on möbleeritud ning sisaldab ka esmavajalikku kodutehnikat.

4. Läbimõeldud planeeringuga korter Tallinna kesklinnas

Hubases ja läbimõeldud planeeringuga stuudiokorteris on olemas kõik eluks vajalik ja enamgi veel. Korteri siseviimistluses on järgitud Skandinaavia stiilile omaseid elemente, romantilist meeleolu aitab aga luua korterisse ehitatud kamin. 23-ruutmeetrise korteri juurde kuulub ka hoovis olev panipaik, mis on mõeldud küttepuude hoiustamiseks.

5. Stuudiokorter Rotermanni kvartalis

Selle valgusküllase korteri kolm akent avanevad Rotermanni kvartali ning mere poole. Muinsuskaitse alla kuuluvas majas on tsentraalne keskküte ning 2016. aasta restaureerimistööde käigus said välja vahetatud ka kõik majas olevad kommunikatsiooniühendused ja tehnosüsteemid. Kaasaegselt stiilne korter sobib oma suurepärase asukoha poolest nii igapäevaseks elamiseks kui üürile andmiseks.