Järsult ligi 90 protsenti alla hinnatud maja hinda mõjutab kummaline fakt

See maja tuli Ameerika Ühendriikides Lõuna-Californias kaks aastat tagasi turule üsna kõrge hinnaga: enam kui sajand vana maja eest küsiti 899 000 dollarit. Ühtäkki, konkreetselt üle öö, kukkus see hind tänavu kevadel aga esialgu 100 000 ja siis juba 69 000 dollari peale, vahendab Realtor. Tundub kahtlane? Õigesti tundub.

Mis tingis nii müüja nii kummalise meelemuutuse? Majaga on nimelt midagi tõsiselt lahti. Kunagi on maja keldris asunud matusebüroo ühes surnute pikemalt säilitamise võimalusega. Maja nüüd müüki pannud paar ostis hoone kunagi uljalt ära ja plaanisid sinna teha majutusasutuse "Dead&Breakfast", kuid väidetavalt hakkas majas seejärel juhtuma palju kummalist. Abielupaar nägi enda sõnul siin-seal vilksatamas inimkäsi, kaminas kustus ja süttis tuli iseenesest ja nii edasi.

Maja enne. / www.realtor.com

Ebameeldivuste tõttu jäid venima ka renoveerimistööd, lõpuks paar lahutas ja otsustaski maja maha müüa. Esialgu küsiti kunagi eeskujuliku viktoriaanliku häärberi eest kopsakas summa, sest maja ise müütanud omanik väitis, et ta on renoveerimisse tohutult panustanud ja tahab teenida. Tasapisi selgus aga, et pigem on ta mingil põhjusel suure osa maja algupärast taastamatult hävitanud. Muuhulgas on ta majast eemaldanud kogu torustiku, pooleli on elektritööd.

Niisiis kukkuski maja hind esialgu 100 000 peale ja langes hiljem veel pisut, jõudes tagasi tasemele, millega abielupaar maja kunagi soetas.

Maja pärast renoveerimistöid. / realtor.com

Mis majas täpselt juhtus ja mis põhjusel eelmised omanikud enda kätte sattunud sajandivanuse pärli sisuliselt rikkusid, pole teada. Aktiivse kujutlusvõimega inimestele meeldib aga mõelda, et selle taga on kahtlemata maja matusebürooga seotud minevik.