Fotod: kumb on parem, kas tume puidune või uus hele magamistuba?

Disainer Solana James ja tema abikaasa ostsid teadlikult maja, mis nägi nende jaoks võimalikult kole välja: tume puitlaudis, kogu põrandat katvad vaipkatted ja inetud tapeedid. Nad tahtsid maja täielikult ümber kujundada ja seda nad ka tegid.

Remondi käigus kadus kogu endine interjöör, asemele tulid puitpõrandad ja värvitud seinad, julgelt värvikirev ümberdisainitud vanamööbel ja eklektiline sisekujundus.

Esialgu külalistetoaks saama pidanud ruumist kujunes lõpuks hoopis Solana ja tema abikaasa magamistuba, sest remonditööde käigus selgus, et perre on sündimas lisa ja ruumide kasutus tuli ümber mängida. Täna on Solana asjade sellise seisuga äärmiselt rahul.

