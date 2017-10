Fotod: kodu, kus elutuba väga kummaliselt lahendatud on

Selleks, et akendest avaneks täiel määral kaunis vaade, otsustas see pere ohverdada osa oma elutoast. Nimelt uputati suurem osa ruumist põranda sisse ja tagati seeläbi, et aknast avanevat pilti ei varjuta ükski diivan, tugitool ega teler.

/ www.contemporist.com

Vaade avaneb ka teisele poole maja, seal siis taamal paistvale mäeküljele.

Lisaks põrandasse uputatud elutoaosale on samas ruumis kõrgemal seinte ääres veel paar tugitooli ja lauad.

/ www.contemporist.com

Küsimus tekib aga, et kui elutoaosa asub allpool põrandapinda, siis millal täpselt neid kauneid avanevaid vaateid imetleda saab?

