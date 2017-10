Millised on peamised ebameeldivate lõhnade allikad sinu kodus?

1. Köök

Köögis on peamisteks kohtadeks, kus halvad aroomid alguse saavad prügikast ja külmik. Külmkapp võib haiseda, kuna oled lasknud mõnel toiduainel seal liialt kaua seista. Prügikastist tuleva haisu põhjuseid ei pea samuti ilmselt kuigi kaugelt otsima.

Kuidas ebameeldivast lõhnast vabaneda?

Et lõhnad järgmine kord niivõrd intensiivsed ei oleks, tasub regulaarselt nii oma prügikasti kui ka külmikus olevaid sahtleid pesta.

2. Vannituba

Niiskusrikkad kohad käivad teinekord lausa käsikäes hallituse ja ebameeldivate aroomidega. Vannitoas on peamisteks õhureostusallikateks sinu vann ja WC-pott.

Kuidas ebameeldivast lõhnast vabaneda?

Nii WC-poti kui ka vanni puhul on alati väärt abimeheks äädikas. WC-poti aroomid saad likvideeritud, kui kallad sinna tassikese äädikat. Vannilt saad ebameeldivad lõhnad küljest, kui piserdad sinna äädika-vee segu.

3. Pesutuba

Kui su majapidamises on sisse seatud eraldi tuba pesu pesemiseks, valitseb ka seal teatud niiskusaste, mis aja jooksul võib kulmineeruda ebameeldivate lõhnade tekkimisega. Vastumeelsed lõhnad võivad tulla su kuivatist või pesumasinast.

Kuidas ebameeldivast lõhnast vabaneda?

Pesuruumis on võtmesõnaks õhuringlus. Pärast igat pesukorda jäta pesuruumi uks lahti, et sinna kogunenud niiskus välja saada.

4. Vaipkatted

Vaipkatted koguvad enda sisse kogu väljast toodud mustuse ja tolmu. Unarusse jäetud vaipkatted koguvad enda sisse üllatavalt kiirel kombel mitmesuguseid aroome ja haigusetekitajaid.

Kuidas ebameeldivast lõhnast vabaneda?

Vaipkatteid tuleb regulaarselt puhastada ja tuulutada, et neisse kogunenud mustus ja tolm sulle liigset peavalu ei tekitaks. Kui vaipkatete olukord on aga oodatust halvem, võid proovida neile söögisooda-kuuri teha. Valad paki söögisoodat vaipkattele, ajad selle kergelt mööda vaipa laiali ning jätad mõneks ajaks seisma. Seejärel on vaid tolmuimejaga tõmbamise vaev.

5. Keldriruum

Selles pigem pimedas ja niiskusrikkas ruumis on hallitused ning vastumeelsed aroomid samuti kerged tekkima. Kõik esemed, mis sa keldrisse hoiule oled talletanud, võivad sellises keskkonnas kahjustuda või hoopistükkis hävida.

Kuidas ebameeldivast lõhnast vabaneda?

Keldrite puhul on heaks lahenduseks erinevad õhupuhastid ja ionisaatorid. Silmas tuleb pidada ka seda, et iga uus keldrisse hoiule toodud ese eelnevalt puhastatud saaks. Niiviisi takistad hallituse teket ja levimist teistele esemetele.