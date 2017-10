10 tegurit, mis sulle lohaka majaomaniku sildi külge võivad panna

1. Mustad nõud kraanikausis

Siinkohal on kõige lihtsam lahendus tekitada endas harjumus nõud pärast igat kasutuskorda ära pesta. Säästad oma närvikava ning kogu seda aega, mis kulub seletuste andmiseks.

2. Sedelitest, magnetitest ja fotodest pungil külmkapiuks

Sellisel moel kujundatud külmkapp on kindlasti pilgupüüdjaks - iseasi loomulikult, millise esmamulje see su külalistele või potensiaalsetele ostjatele jätta võib.

3. Ülekoormatud köögipinnad

Ruumi kokkuhoiu mõttes oleks arukas oma köögipinnad võimalikult minimaalse ja puhtana hoida. Paiguta oma köögi tööpindadele vaid need esmavajalikud asjad, mida sa kõige tihedamini kasutad ja vajad.

4. Need tüütud juhtmed ja kaablid

Ära lepi nende inetute juhtmetega, vaid peida need ära. Kui võimalus juhtmete peitmiseks puudub, leia sobiv alternatiiv, mille abil juhtmed esteetiliselt väljapaistvamaks muuta.

5. Segipaisatud esik

Esik on niigi väike ruum - miks see veelgi väiksemaks teha? Peida kõik väliriided ja -jalanõud kappidesse ning sõltuvalt hooajast võta välja vaid need esemed, mida sa igapäevaselt kannad.

6. Liiga palju mänguasju vs liiga suured mänguasjad

Lastega majapidamistes ei paista mänguasjadel ei otsa ega äärt olevat. Leia laste mänguasjadele eraldi koht või minimaliseeri nende hulka, et ülejäänud kodu ka särada saaks.

7. Kaootilised riiulid

Ükskõik, mida sa ka ei otsustaks oma riiulitel kuvada - esmatähtis on jälgida kindlat loogikat ning üleminekut ühelt riiulilt teisele.

8. Tegemata voodi

Voodi on ilmselt kõige suurem mööbliese su magamistoas. Hommikul unarusse jäetud voodist võib aga väga lühikese aja jooksul kujuneda üks lohakas harjumus, millest vabanemiseks pead enese kallal kõvasti kasvatustööd tegema.

9. Iga päev oleks justkui pesupäev

Musta pesu hunnikud siin, puhta pesu hunnikud seal. Proovi enne uut pesukorda eelnevalt pestud esemed korralikult kappi ära panna - säästad ruumi ning ka üldpilt kodusest majapidamisest on selle võrra viisakam.

10. Seinad kui muuseumi eksponaat

Liiga palju fotosid ja seinamaale võivad aja jooksul kurnavaks muutuda. Silmad vajavad ka veidi puhkust ning kui sa seda neile kodus võimaldada ei saa, kus siis veel?