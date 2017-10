Vaata, mis põhjusel ühe täiesti tavalise Ameerika maja müügihind lakke kerkis

185 806 ruutmeetrine maja on küll päris kena, ent maaklerite sõnul mitte midagi erilist, mis selle teistest esile tõstaks. Kuigi maja on läbinud teatud uuenduskuuri, puudub sellel kõige kaasaegsem viimistlus ja üldmulje. Ometigi tehti majale ühtekokku 21 hinnapakkumist, millest kõige kõrgem ületas algset müügihinda pea 800 000 dollari võrra.

Omanikud olid üllatunud, maaklerid aga mitte.

Mis küll tingis niivõrd intensiivse kinnisvararalli?

Maja müügiprotsessis osalenud maaklerid ja kinnisvaraeksperdid kinnitavad ühiselt - asukoht. Nimelt paikneb see piirkonnas, kus on rohkelt võimalusi prominentsetele töökohtadele. Läheduses asub Silicon Valley - infotehnoloogiaettevõtete kuningriik, kus muuseas on kanda kinnitanud ettevõtted nagu Google, Facebook ja LinkedIn.