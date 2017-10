Fotod: Hugh Hefner jättis viimasele naisele siiski päris kopsaka varanduse

Nimelt sai Crystal Harris veel Hefneri eluajal mehelt kingis seitse miljonit dollarit väärt oleva luksuselamu Hollywoodis ning viis miljonit dollarit pealekauba, vahendab Daily Mail.

/ Zillow

Kuuldavasti plaanib 31aastane Harris 550ruutmeetrise nelja magamistoaga kodu ka pärast abikaasa surma alles jätte.

2011. aastal ehitatud hoone on väga innovaatiline ja erineb kardinaalselt kuulsast Playboy-häärberist, kus Harris oma abikaasaga elas. Hollywoodi-kodu on moderne, seal on kasutatud palju nutikodu lahendusi ja muuhulgas on majale lisaks konditsioneerile paigaldatud süsteem, mis ei lase sellel kuumas Hollywoodi päikeses üle kuumeneda.

/ Zillow

Midagi Hefneri põhipärandusest, mille väärtuseks hinnatakse umbkaudu 43 miljonit dollarit, Harris siiski ei pärinud. See läks jagamisele tema laste, Lõuna-California ülikooli ja mitmete heategevusfondide vahel.

