Fotod: Narvas ootab ostjat üks väga kõhe maja

Männi tänaval asuv 17 toaga maja ongi ehitatud 1996. aastal ja sobiks hästi näiteks "Salmonite" võttepaigaks. Huvilisel tuleb maja eest välja käia 140 000 eurot.

660ruutmeetrine maja on keskmises seisukorras. Sinna kuuluvad lisaks eluruumidele saun ja võimas sügav bassein. Basseiniruumi interjöör ongi ilmselt üks kõhedamaid osi majast. Hoones on olemas lift.

Majas on kolm korrust, kinnistul on neli garaaži. Majas on katlamaja ja olemas projekt küttesüsteemi ehitamiseks.

Milline on maja minevik või mis seal varem olnud on, sellest kuulutus ei räägi. Küll aga pakutakse välja, et see sobiks hästi hooldekoduks või pansionaadiks.

Mida sina sellise hoonega peale hakkaksid?