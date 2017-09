Ahiküte võib lähitulevikus kodudes keelu alla sattuda

Suuna ahikütte keelustamise poole on võtnud näiteks London, vahendab The Times. Londonil on ammusest ajast probleeme suduga ja linnavõimud on jõudnud järeldusele, et õhukvaliteedi parandamiseks oleks targem ahiküte keelustada.

Tõenäoliselt ei keelustataks ahikütet esialgu täielikult, sest liiga paljud Londoni kodud on sellest sõltuvad. Ilmselt seataks esialgu olulised piirangud, mida siis tasapisi karmistama hakatakse.

Jaanuaris Londonis läbiviidud uurimusest selgub, et kütteperioodil moodustavad koguni poole õhku sattuvatest toksilistest ainetest need, mis pärit puuküttega kodudest.

Esialgu keelustataks kõige toksilisemad küttemeetodid 187 Londoni piirkonnas, kus õhusaaste ületab mitmekordselt Euroopas kehtestatud normid.

Londoni linnavõime muudab eriti murelikuks tõsiasi, et viimastel aastatel on paljud majapidamised läinud gaasiküttelt üle ahiküttele uskudes, et see on loodussõbralikum lähenemine. Tõde on ristivastupidine.

Sarnaseid keelustamisplaane pidavat kuuldavasti ka teised riigid, kes on suure õhusaastega hädas.

Kas elad ahiküttega majas? Kas oleksid valmis sellest loobuma?