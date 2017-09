Fotod: üks väga ebatüüpiline lastetuba

Nimelt on see tuba kujundatud nii rahulikes ja neutraalsetes toonides, et kui siin poleks lastetoale iseloomulikke mööblitükke ja aksessuaare, oleks raske üldse aru saada, et see lastetuba on.

/ popsugar.com

Sisustamisel oli lisaks neutraalsetele värvidele eesmärgiks seegi, et esemeid tuppa liiga palju ei saaks. Kindlasti pidi seal vanemate nägemuses olema üheinimese voodi, lapsevoodi, kummut koos mähkimislauaga ja tugitool.

/ popsugar.com

Materjalidest eelistas pere võimalikult palju looduslikku: puitu, nahka köit ja nii edasi. Peaaegu ühtegi eset pole tuppa valitud pelgalt välimuse põhjal, kõigi puhul oli oluline, et neil oleks ka oma funktsioon.

/ popsugar.com

