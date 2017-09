Taskukohane sisustuselement, mis tagab suurepärase ööune

Nimelt soovitavad mitmed sisekujundajad ja asja omal nahal järeleproovinud koduomanikud tungivalt soetada endale pimendavad kardinad. Need on oluliselt paremad kui rulood, sest annavad toale isikupära, aga samas muudavad elamise mõnusalt hämaraks ja ei lase esimestel hommikustel päikesekiirtel su und häirida, kirjutab Popsugar.

Popsugari toimetajal Tara Blockil on olemas isiklik kogemus: tema abikaasa, kes saab magada ainult täiesti pimedas toas, soovis väga pimendavaid kardinaid. Kuna nende eelarve oli piiratud, muretsesid nad kõige soodsamad turul olevad ja pelgasid, et neist ei ole abi, kuid Tara sõnul hoiavad need akna ees imeliselt ja pimendavad ideaalselt.

Soodsa hinnaga pimendavaid kardinaid võib leida näiteks IKEAst, Jyskist ja Hemtexist.