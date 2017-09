Teenimatult unustatud soodne põrandamaterjal sobib igasse kodusse

Linoleum on midagi, mis Eesti inimese vastikusest õlgu väristama paneb: kõigile meenuvad ebamäärast värvi ja kehvasti paigaldatud põrandakatted nõukaajast. Tegelikult võib linoleum põrandal olla väga efektne ja sisekujundusele palju juurde anda. Lisaks sellele on see väga kergesti puhastatav.

Kõige toredam asjaoli linoleumpõrandate juures on ehk aga see, et võrreldes teiste põrandakatte materjalidega on see väga soodne.

Väga vastupidavat linoleumi toodetakse tänapäeval paljude erinevate mustritega, nii et seda pole kindlasti peljata vaja, et tuleb leppida samasuguse kiviimitatsiooniga nagu nõukaajast meeles.

Valikuvõimalus on lai ja midagi igasse kodusse sobivat peaks leidma igaüks. Kõige paremini sobib linoleum kööki, vannituppa ja esikusse, kuid julgemad on seda kasutanud ka elu- ja suisa magamistoas.

Kas sinu kodus leidub linoleumi? Kuidas meeldib?