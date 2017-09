5 emotsioonidest tingitud viga, mida kodu soetamisel tehakse

1. Sa ootad seda õiget

Ajad muutuvad, raha väärtus muutub ja ilmselt muutuvad ka su võimalused leida see õige elupaik. Ei maksa ka liiga kauaks ootama jääda, sest kõik head asjad siin elus tulevad vaid limiteeritud kogustes.

2. Armastus esimesest silmapilgust

Armastus või vaimustus esimesest silmapilgust ei tohiks saada otsustavaks - anna võimalus ka teistele kinnisvaraobjektidele, enne kui lepingu allkirjastad.

3. Täiuslikkusel on oma hind

Mõned inimesed tõesti taotlevad perfektsionismi, saamata aru, mis hinnaga see tegelikult kätte tuleb. Emotsionaalsed otsused võivad sulle tagantjärgi lihtsalt karuteene teha. Seega, võta rahulikult ja mõtle kalkuleeritult kõik oma ostud läbi.

4. Sa ei kauple, vaid pakud lihtsalt liiga madalat hinda

Tingimistaktika vastu ei ole ühelgi maakleril ega ka müüjal iseenesest mitte midagi - küll aga võid ennast negatiivsesse valgusesse seada, kui hakkad ebarealistlikult väikeseid hinnapakkumisi tegema.

5. Sa lähed osava müügitöö õnge

Terminid nagu «soodne hind» ja «eripakkumine» võid südamerahus tähelepanuta jätta. Need on kasutusel vaid selleks, et müügiprotsessi kiirendada, tegelik kasutegur ja tõepõhi nende sõnade taga paraku puudub.