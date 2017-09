Fotod: väga suurejooneline korter Kalamajas

Kodu muudab eriliseks juba see, et erinevalt teistest selle piirkonna korterelamutest on siin korteritel väga kõrged laed. Valge siseviimistlus ja sisustus lisab igale ruumile veel omajagu õhku ja avarust.

Renoveerimisel on kasutatud kodumaiseid materjale, ka siseuksed on tellitud Eesti uksetehastest. Kasutatud on palju puitu: tööpindades, lagedes ja põrandatel.

Kolmetoalise korteri suure magamistoa juurde kuulub mahukas garderoob, köök-elutoale lisab hubasust kamin. Korter müüakse koos mööbli ja tehnikaga.