10 peidetud varandust sinu kodus

1. Kristallnõud

Kristallnõudest vaadatakse tihtipeale mööda. See Nõukogude ajal Eestis kanda kinnitanud trend on aga tagasitulekuteel.

2. Pajapotid

Vintaažist pajapottide järgi nõudlus aina suureneb. E-bays on need kujunenud isegi omaette müügihitiks. Hoia kinni vanaema kingitud pajapotist, ehk toob see mõni päev sulle veel tulu.

3. Parfüümipudelid

Isegi odavama hinnaklassi parfüümid võivad olla pakendatud hinnalisse klaas- või lausa kristallpudelisse.

4. Jõuluehted

Vintaažist kuuseehted on kollektsionääride seas vägagi hinnas. Otsi üles oma nõukogudeaegsed ehted ning ehk keegi oskab neile ka väärt hinnapakkumise teha.

5. Koogi- ja küpsisevormid

Küpsetushooaeg on lähenemas ning ka vanaaegsete koogi- või küpsisevormide tähetund on taas tulnud. Vintaažist küpsisevormide eest ollakse nõus head hinda maksma.

6. Küpsisepurgid

Küpsistest rääkides ei tohi unusta ka klassikalisi küpsisepurke. Kui su majapidamises leidub aga mõni 1950. aastatest pärit purgike, oled õnnega koos.

7. Punutud mööbel

19. sajandist pärit vitstest punutud mööbel on samuti tegemas revolutsiooni, küündides oma hinna poolest sadadesse, mõnikord lausa tuhandetesse dollaritesse.

8. Lapitekid

Lepitekid võivad küll tunduda iganenud trendina, ent internetioksjonitel ollakse käsitsi valmistatud teki eest valmis hingehindasid maksma.

9. Litograafia

Unusta käsitsi maalitud teosed. Lametrükitehnikal baseeruvad litograafilised teosed on uus trend, mille vanaema pööningult taas üles võid kaevata.

10. Portselanist kujukesed

Kujukesel ja portselanist kujukesel on ikka erinevus küll. Sajandivanusel ja poolesajandivanusel kujukesel täpselt samamoodi, kuigi omaette aarded on mõlemad.