Üks korduv sisustustrend, mis disainerites pahameelt tekitab

Ameeriklased on teadagi teleri-rahvas ning nende suhe telepildimasinaga on märkimisväärselt sügavam kui põhjamaiselt külmal eestlasel. Ookeanitagune trend, mis kujutab endast televiisori paigaldamist kaminasimsi kohale, on aastaid tekitanud pahameelt sisedisainerite seas. Nüüd on hakanud sõna sekka ütlema ka terviseeksperdid.

Esiteks ei ole kamina kohal laiuv televiisor kuigi esteetiline vaatepilt - see rikub miljöö ning loob kehva atmosfääri. Ent mis kõige tähtsam - selline paigutus avaldab inimese kaela- ja õlalihastele oluliselt rohkem survet kui silmade kõrgusele paigutatud telekas. Kamina kohale installeeritud kodukino on ergonoomiliselt, esteetiliselt ning ka telepildi kvaliteedi poolest üks halvimaid valikuid, mis sa teha saad.

Lisaks võid riskida ka sellega, et seadet ei pruugita hiljem garantii korras vastu võtta.