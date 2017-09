5 kodust ohuallikat, mida enamasti karta ei osata

Kas tead, kui paljud kummalised asjad sinu kodus lihtsalt plahvatada võivad? Vaatame järele.

1. Dušiklaasid

Siinkohal ei pea keegi silmas seda, kui ise klaasiga jõuliselt ümber käid. Selgub, et aastas esineb sadu juhtumeid, kus inimeste koju paigaldatud dušikabiinide klaasid lihtsalt heast peast plahvatavad. Tavaliselt juhtub see siiski karastatud klaasist uksega, mis vajub lihtsalt tükkideks. Põhjustatud on see reeglina ukse vajumisest, mis ajab klaasi pinge alla.

2. Lambipirnid

Peamiselt plahvatavad halogeenpirnid, sest nad kuumenevad oluliselt rohkem kui alternatiivid. Igasugune õli või rasv pirnil suurendab tõenäosust, mispärast tuleks pirni paigaldada alati kas läbi rätiku või majapidamispaberi, et kergelt rasvased käed pirni ei puutuks.

3. Kõrvitsad

See võib tunduda naljakas, aga on tegelikult täiesti tõsine asi. Kaunistuseks õue või mujale jahedasse ruumi paigutatud kõrvitsad võivad külmuda ja kuna nad koosnevad nii suures osas veest, siis võivad nad ka plahvatada. Vältimiseks hoia kõrvitsaid kas toatemperatuuril või uurista nad seest tühjaks.

4. Boilerid

Kui boiler on kaua korralikult hooldamata, võib see ühel hetkel üle kuumeneda ja selle tagajärjel boiler lihtsalt lõhkeb. See on äärmiselt ohtlik, sest tuline vesi võib tekitada tõsiseid tervisekahjustusi. Olukorra vältimiseks tuleks boilerit vähemalt kord aastas puhastada või puhastada lasta.

5. Õllepudelid

Kui sa arvad, et õlle jahutamine sügavkülmas on hea mõte, pea meeles, et kui pudeli sinna unustama peaksid, siis see suure tõenäosusega lõhkeb. Kui tahad kiiresti õlut jahutada, pista see parem viieks minutiks jääämbrisse.