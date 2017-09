Kinnisvarabuum on täiesti reaalne ja see ei ole veel lõppemas

Indeks näitab 91,5 punkti ehk kuu aja tagusest 0,8 protsenti allpool. Keskmine elamispindade pakkumishind portaalis KV.EE seisuga 15.08.2017 oli 1201 eurot ruutmeeter.

Ei saa öelda, et keskmise pakkumishinna languse taga oleks pööre kinnisvaraturul ja viimasel ajal meedias kajastatud kinnisvaraturu tagasilöögi kohalejõudmine. KV.EE Indeks kajastab kogu Eesti pakkumishindu. Viimasel ajal on suurenenud elamispindade pakkumiste arv Eesti suurtematest tõmbekeskustest kaugemal asuvates maakondades.

Neis piirkondades on kinnisvarahinnad allpool turutrendi määravat Tallinnat-Tartut ja nii viib see kogu Eesti keskmise elamispindade pakkumishinna langusesse. Ja seda isegi vaatamata asjaolule, et suureneva pakkumisega maakondade kinnisvarahinnad portaalis KV.EE on pigem tõusutrendis.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et kinnisvaraturu kiired muudatused on jäänud pigem seljataha. Juba 2016. aastal stabiliseerunud hinnatõus on jätkunud 2017. aastal.

Julgelt võib öelda, et kinnisvaraturul on kuum – seda eelkõige kõrge tehinguaktiivsuse ja järjest lisanduva pakkumise baasilt. Kodumaine nõudlus on aga tugev ja Eesti siseriiklikest teguritest tulenevalt hinnalanguse ootuseks põhjust ei ole.

See annab võimaluse lähituleviku osas prognoosida jätkuvat kõrget elamispindade tehingute arvu ja KV.EE Indeksi mõõdukat paari-viie protsendi suurust aastast tõusu.