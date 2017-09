Fotod: 5 modernset ridaelamuboksi üle kogu Eesti

Energiatõhus ridaelamuboks Ülemiste elamurajoonis

Selle Rae vallas asuva kaasaegse arendusprojekti märksõnadeks on kõrge ehituskvaliteet ja tervislik sisekliima. Logistiliselt suurepärane asukoht tagab sulle kiire ja mugava ühenduse kesklinnaga. Siseõhu kvaliteet ja energiatõhusus on selles ridaelamuboksis tagatud soojustagastusega sundventilatsiooni kaudu.

Stiilne ridaelamuboks Rakvere külje all

Need ridaelamuboksid Rakveres paistavad silma oma kvaliteetse siseviimistluse ja maitseka interjööri poolest. Iga boksi soojustuse tagab Nibe õhk-vesi soojuspump ning kvaliteetse kliima eest hoolitseb soojustagastusega sundventilatsioon. C-energiaklassiga ridaelamu on kõigest jalutuskäigu kaugusel südalinnast.

Eksklusiivse arhitektuuriga ridaelamu Pärnus

Kahetoaline stuudiotüüpi korter Pärnus sobib ideaalselt ka kontoripinnaks või ateljeeks. B-energiatähisega korteris on kõrged laed ning suured kaarjad aknad, mis lisavad teatud omapära. Korterid on varustatud soojust tagastava ventilatsiooniseadmega ning vesipõrandaküttega, mida saab tsoonide kaupa reguleerida.

Nutikas ridaelamuboks Viljandis

Kaasaegselt sisustatud ridaelamu stiilis korter Viljandi kesklinna vahetus läheduses on hubaselt valgusküllane ja stiilne. Läbi kolme korruse paiknevat korterit müüakse muuseas koos kogu sisustusega. Korteris on tagatud kvaliteetne helisüsteem ning nutilahendusega valgustus. Tänu vesipõrandaküttele ja regulaatoritele saad ka oma küttekulud kontrolli all hoida.

Ridaelamu miljöölises Tartus

See peatselt valmiv kaasaegse disainiga energiasäästlik ridaelamu Tartus paistab silma eelkõige oma avaruse ja valguskülluse poolest. C-energiatähisega maja asub hinnatud Tammelinna elurajoonis. Igal korteril on garanteeritud kaks terassi ja kaks rõdu.