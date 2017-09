Fotod: pere lahendas suurema kodu vajaduse väga huvitaval moel

Kui üritad elada ruumisäästlikult, aga kasvav pere nõuab siiski oma osa, tuleb läheneda nutikalt. Just seda on teinud minimajast välja kasvanud pere, kes leidis ruumipuudusele suurepärase lahenduse, vahendab TreeHugger.

/ treehugger.com

Nimelt muretses pere ühele minimajale teise juurde ja ehitas need omavahel mõnusa talveaia abil kokku. Ühes majas on köök, vanemate magamistuba ja vannituba. Kahe maja vahel on talveaed, mis meie tingimustes vajaks küll veidi ilmastikukindlamaks muutmist. Teise maja ülemisel korrusel on laste magamisruum, all aga elu- ja mängutuba.

/ treehugger.com

Päris minimajaks seda kodu kindlasti enam nimetada ei saa, kuid mõnus lahendus siiski olukorrale, kus endine tilluke kodu liiga väikeseks jäänud on.

/ treehugger.com

Kuidas meeldib?