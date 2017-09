Väikesaare elanikud on mures: nende kodu on nende tahte vastaselt müügis

Nimelt on Šotimaale kuuluv pisike, kõigest kuue elanikuga Ulva saar müüki pandud ja kohalikud on mures, mis saab siis, kui mõni eraisik selle ära ostab. Saare eest soovitakse saada 4,25 miljonit naela ning kohalikud kaaluvad võimalust see ise endale ära osta, kuid selleks napib neil vahendeid, kirjutab Daily Mail.

Kunagi elas saarel 570 inimest. Täna on neid alles vaid kuus ja need kuus muretsevad väga, mis saab nende elust siis, kui saare praegune omanik Jamie Howard selle maha müüdud saab.

Kohalike soov on, et valitsus aitaks neil saare välja osta - nende nägemuses võiks see kuuluda riigile, sest siis tuleks ehk ka elu saarele tagasi. 21 aastat saarel elanud Barry George mäletab veel, kui Ulva majades käis elu ja saar oli lapsi täis. "Meil toimusid suured jõulupeod, korraldasime ühisüritusi," meenutab mees. Tema soov on kord veel saarel midagi sarnast näha. Uus eraisikust omanik aga võib saare sulgeda, kui ta seda soovib, ja viimasedki elanikud siit peletada.

"Eraomanina ei ole see asi siin toiminud. Õnneks on ka valitsus pisut huvitatud, et saarele rohkem elanikke tuleks, nii et näis, mis sellest saab," ütleb George. Lootust, et saar läheb tagasi riigile, igal juhul pisut on.

