Millal on väikese eelarve korral parim aeg koduostuks?

Kinnisvaraekspertide sõnul hakkavad hinnad langema kohe, kui suvi läbi saab, vahendab kinnisvarapotaal Realtor. Seega on juba nüüd ostja seisukohast tehinguteks väga hea aeg, aga kes veelgi soodsamalt tahab ja julgeb riskida mõnest heast pakkumisest ilma jäämisega (sest see ostetakse lihtsalt enne ära), võib veel pisut oodata.

Arvestada tuleb sellega, et suvel kaubeldakse põhiliselt perele sobivate korterite ja majadega, sügisel on turuliidrid väiksemad, lastetutele paaridele või üksikutele inimestele sobivad objektid. Mis muidugi ei tähenda, et ka siis suurepärast perekodu leida ei võiks - otsida kindlasti tasub.

Kes jahib kinnisvara uusarendusse, sellel nii palju aastaaegades kinni olla ei maksa, sest arenduste hinnad sõltuvad aastaajast üsna vähe.