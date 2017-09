Peatselt ilmub Kodustiili erinumber

Kodustiili ajakiri on mõeldud eelkõige inimesele, kes jälgib huviga sisustusmaailmas toimuvat, otsib innustust oma mõtetele ja on avatud uutele ideedele. Kuid kui sa end selles kirjelduses ära ei tunne, pole see veel kindlasti põhjuseks, et ajakiri sirvimata jätta - vaata kindlasti kaante vahele, sest võib-olla leiad siiski endale põnevat lugemist.

Ajakirjast leiad lugusid ilusatest kodudest, inspireerivatest avalikest ruumidest, lisaks sisearhitektide näpunäited, trendiülevaated Eestist ja välismaalt.

Kodustiili eesmärk on pakkuda igale koduomanikule omaenda stiili toetavat meelelahutuslikku lugemist, mis ei rõhutaks kindlaid moesuundi, vaid aitaks mõttel selgineda ja oleks praktiliste kogemuste jagamisega muudatuste tegemisel abiks.