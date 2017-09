Nõuandeid, kuidas tagada õige värvivalik sinu koduseintel

1. Katse-eksitusmeetod

Iga värv jätab tegelikkusest veidi heledama varjundi, eriti veel juhul, kui värvimisobjektiks on seinad. Osta katsetuseks väike värvipott ning katseta seda värvi näiteks mõnel lõuendil. Jäta lõuend mitmeks päevaks tuppa seisma ning liiguta see aeg-ajalt ümber, et jälgida, kuidas valitud värv ööpäeva vaheldudes erinevates asukohtades paistab.

2. Värvivalik olgu nimekirjas viimane

Tihtipeale teevad inimesed selle vea, et valivad eluruumi toonid enne, kui hakkavad seda sisustama. Soovituslik tööjaotus peaks olema aga vastupidi - esmalt vali mööbel ja vajalikud disainielemendid ning seejärel asu otsima värvitooni, mis eelnevalt mainituga harmoneeruks.

3. Ehk on kasu mõnest interaktiivsest abimehest?

Oskuslikult guugeldes võid sattuda nii mõnegi kasuliku tööriista otsa, mis aitab luua virtuaalse mudeli sinu eluruumist ning visualiseerida potentsiaalset tulemust. Miks mitte midagi sellist proovida, kui värvipotti käepärast pole?

4. Ära unusta oma ülejäänud majapidamist

Iga uus värvitoon seintel võiks olla kooskõlas ülejäänud seintega. On väga oluline, et toonide üleminek ühest toast teise oleks võimalikult sujuv ja järeleandlik. Liiga tugev kontrast ei mõju silmale hästi ning ei loo harmoonilist sidet ülejäänud eluruumiga.

5. Vali õige temaatika ja meeleolu

Mõni tahab veidi lõbusamat elamist, valides seintele soojemapoolsed värvitoonid. Teine otsib aga midagi tagasihoidlikumat, mis mõjuks rahustavalt. Kui eluruumi temaatika paigas, hakkab ka värvitoonide valik märksa sujuvamalt edenema.