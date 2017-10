Mis muudab kinnisvaraobjekti eestlase silmis mitteatraktiivseks?

Asukoht

Esmane faktor, millest lähtudes isiklikku kodu otsima hakatakse, on kindlasti asukoht. «Asukohavalik peaks tegelikult paika olema pandud juba enne seda, kui üldse portaale kammima hakata,» leiab Hetlin Villak, kellel on samuti selja taga kuudepikkune koduotsing.

Kui potensiaalses kodukohas puudub regulaarne transpordiühendus või kui teekond mõnesse olulisse sihtkohta liiga pikaks venib, kipuvad inimesed ka selle enda jaoks välistama. «Linnas töötavad inimesed välistavad kodud, mis asuvad linnast rohkem kui 5 km väljas. Ja pigem soovitakse ikka päris kesklinna lähedal elada,» ütleb Friis Kinnisvara maakleri assistent Monika Ambre.

Vesper Kinnisvara maakler Helin Ausmaa lisab, et korterite puhul mängib olulist rolli nende paiknevus esimesel korrusel, seda eriti kesklinnas ja mägistes piirkondades. Kodusoetajad pigem väldivad esimest ja viimast korrust ning võrdlemisi oluliseks faktoriks loetakse ka lifti olemasolu.

Hullumeelsed planeeringud ja endised omanikud

Kinnisvara kuulutusi sõeludes võib täheldada planeeringuid, mis ei allu mitte ühelegi loogikareeglile. Hullumeelse planeeringuga kodusid on tegelikult uskumatult palju, nendib Villak.

Paljudele paarisuhtes olevatele koduostjatele ei meeldi aga näiteks kui ostetava korteri või maja üheks müügipõhjuseks on seniste omanike lahkuminek. «Arvatakse, et see on halb enne ka nende kooselule,» ütleb Nord Property kutseline maakler Aet Alliksoo.

Soodsad ülalpidamiskulud

Eestlane on ääretult praktiline ning lähtub uue elukoha valikul selle perspektiivikusest - kas ja kui palju on vaja teha renoveerimistöid ning kui kaasaegse ja energiasäästliku hoonega üldse tegemist on.

«Esimene faktor, millest kodusoetajad minu kogemuse põhjal lähtuvad, on tänapäeval soodsad ülalpidamiskulud - need korterid, eramud, kus puudub kaasaegne ja säästlik küttesüsteem, on vähem atraktiivsed, samuti majad, mis on väljast renoveerimata, soojustamata,» lausub Vesper Kinnisvara maakler Helin Ausmaa.

Roosamannast pungil kirjeldused

Tihtipeale lubatakse kinnisvarakuulutustes üht, reaalsus on aga hoopis teine. Veidi kogenumad oskavad praeguseks juba orienteeruda selles segadusterohkes kirjelduste maailmas. «Ühel hetkel omandad juba võime saada aru, mida tähendab kuulutuse juures olevas punases kirjas «omapärane planeering», «fantastiline vaade» ja «kujunda oma unistuste kodu ise»,» ütleb Villak.

Kasutuslubade puudumine

Kinnisvaraturul leidub rohkelt poolikute kasutuslubadega või täielikult puuduvate kasutuslubadega elamispindu. Tulevased koduomanikud eelistavad pigem, et kogu paberimajandus oleks korras, enne kui lepingu allkirjastavad. «Kasutuslubade puudumine võib saada saatuslikuks ka pangas, sest pangad ei ole eriti huvitatud selliste objektide finantseerimisest,» lisab Villak.