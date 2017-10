Toataimi tuleks puhastada iga paari kuu tagant. «Taimede pesu võiks olla selline armastatud ettevõtmine, kus kohtuks nagu oma vana hea sõbraga, et temaga veidi lähemalt koos aega veeta,» innustas AS Hortese turundusjuht Manuela Kelt.

Toataime puhastamist tuleks alustada kuivanud ja kahjustada saanud lehtede ja okste ning äraõitsenud õite eemaldamisest, soovitas Jardini Aianduskeskuse aednik Helju Purm.

Puhastamiseks sobivad nii niiske lapp kui dušš. Kelt soovitas siiski valida pigem duši taimede puhul, millel on rohkelt peenikesi lehti ja oksakesi. Ükshaaval lehtede puhastamine kujuneks vastasel juhul lihtsalt liiga keeruliseks, kohati lausa võimatuks missiooniks. Lapp on tema sõnul aga kasulik abivahend taimede puhul, millel on suured, üksikult paiknevad lehed.

Pehmete lehtedega taimi – näiteks sõnajalgu, tiigerlehikuid ja tõlvlehikuid – soovitas Hansaplant Hulgi OÜ turundusjuht Mari Oad pesta duši all ning jälgida, et puhastamine oleks ajastatud hommikupoolikule, sest nii jõuab üleliigne niiskus õhtuks ära kuivada.

«Kui vee all pesta, tuleks jälgida, et veega ei uhutaks liigselt mulda minema. Pärast peab taim saama nõrguda ning tugeva tolmukihi korral tuleks pesu korrata, et lehed jääksid ühtlaselt puhtad,» selgitas Helju Purm.

Enim levinud karvaste lehtedega taimed majapidamistes on ilmselt kaktused, kuid nendega sarnased on puhastamise vaatepunktist ka varjukannikesed, sukulendid ja sarvsõnajalad. Mari Oadi sõnul ei maksa selliseid taimeliike duši all viia. «Neid saab puhastada tolmuharjaga või tolmuimejaga, aga sellisel juhul peab olema hästi nõrk režiim, et taimele liiga ei teeks,» hoiatas Hansaplant Hulgi OÜ turundusjuht.

Nahkjate lehtedega taimed on näiteks kummi-viigipuu, meeldiv monstera, palmid ja havisabad. Nende puhul soovitavad asjatundjad kasutada spetsiaalset leheläiget, mis on tolmu tõrjuvate omadustega. Nahkjate lehtedega taimi saab väga efektiivselt pesta ka duši all. Algul tuleb taim veega kergelt märjaks pritsida ja seejärel suurem vesi paberi või lapiga maha pühkida.

«Lõpetuseks lasta leheläiget niiskele lehele. Muidugi võib kasutada taime pritsimise asemel ka taimede puhastuslappe,» lisas Oad.