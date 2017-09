3 tingimistaktikat, mis võivad uue kodu soetamisel sulle hoopis karuteene teha

1. Vähempakkumine ei too soovitud tulemusi

Eksperdid soovitavad esmapakkumise korral mitte liiga suurt summat välja käia, kuna see võib kulmineeruda olukorraga, kus sa lihtsalt maksad üle. Kui sa aga pakud liiga väikese summa, võid riskida sellega, et müüja ei ole enam huvitatud eluaseme müügist või jääb kindlaks ühele teatud summale, millelt ei anna enam järelandmisi teha.

2. Ebareaalsed ootused

Mõni inimene eeldab uut eluaset uudistama minnes, et kõik eluruumis sisalduv on kindlasti juba müügihinna sees. Mida rohkem sa tahad, seda vähem ka saad. Ära nõua eluaseme omanikult midagi, mille soetamiseks sa ise võimeline oled. Siia alla kuulub igasugune tehnika aga ka interjööris kasutatud elemendid, mille omanik on ilmselt plaaninud ühes endaga võtta.

3. Ära lepi originaalhinnaga lihtsalt selleks, et hiljem pretensioone esitada

Selline käitumisviis on üsna läbipaistev ning võib su tahtmatult müüja silmis halba valgusesse seada. Veendu koheselt eluaseme puudustes ning ürita neile toetudes hinda maha tingida.