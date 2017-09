Hea teada: loetelu esemetest, mida ei pea tingimata uuena soetama

1. Nahkesemed

Ka kõige kvaliteetsemad nahkesemed näevad esteetiliselt märksa paremad välja, kui aeg nende kallal veidi tööd teeb. Nahkesemete klassikaliselt ajatu väljanägemine kujuneb tõepoolest vaid ajaga. Aja jooksul langeb ka nende hind ning sul on võimalus soodsa hinna eest muretseda tõeline rariteet.

2. Hõbeesemed

Antiigiturgudel on tohutult palju hõbenõusid ja hõbedast tehtud esemeid, mis ootavad, et kellegi austav käsi need endaga koju kaasa viiks. Veidi puhastustöid ning hõbe särab su käte vahel, justkui eilset poleks olnud.

3. Valgustus

Mõtled tihti vanaaegsete lühtrite ning öökapivalgustite peale? Antiigiturgudelt pead neid ilmselt tikutulega taga otsima, ent kui sa ühe juba leidnud oled, siis võime garanteerida, et seda soodsat ostu sa ei kahetse.

4. Raamatud

Ära hinda raamatut kaane järgi ja soeta mõni odavam versioon kirjandusklassikast. Uued raamatud ja nende autorid on küll oma hinda väärt, ent vanad unustusse vajunud raamatud vajavad ka uut võimalust, enne kui nad tuleroaks saavad.

5. Maalid

Maalid lisavad majapidamisele veidi hubasust ning ka originaalsust, kui otsustad eriti omapärase kunstiteose kasuks. Teise ringi maalid ei ole mitte ainult odavad, neil on kindlasti ka omaette lugu rääkida. Vali maal, mis sind kõige rohkem kõnetab. Tundmatute kunstnike maalid võid samuti ühes võtta, sest ka neil on kindlasti põnev minevikusaaga.

6. Saviesemed

Kui leiad mõne 1920. ja 1930. aastatest pärit eseme, oled ilmselt sattunud tõelise kullaaugu peale. Eelmisest sajandist pärit keraamilised või klaasist vaasid on samuti tõelised pärlid, kui hindad eelkõige ajastutruud käsitööd.

7. Sööginõud

Sisedisainerite arvamused vintage-sööginõude osas ulatuvad seinast-seina. Üks ese, mis tundub siiski paljude disainerite nõrkuseks olevat, on tordivaagen. Lisaks sellele on võrdlemisi suur nõudlus ka vanaaegsete lõikelaudade järele. Ehk leidub vanaema pööningul mõni, millele sooviksid taas elu sisse puhuda?

8. Vahuveiniämbrid

Ainuüksi selle hollywoodiliku efekti pärast tasub ämber sektsioonkappi lisada. Mida vanem vahuveiniämber, seda efektsem tulemus.

9. Vaibad

Veel üks hea moodus, kuidas lihtsa disainielemendi pealt tohutult raha kokku hoida. Vaipkatted võid alati keemilisse puhastusse saata või need hoopis ise puhtaks küürida. Käsitsikootud vaibad kestavad kauem kui tööstuslikult valminud vaipkatted.

10. Peeglid

Üks üsna ootamatu märksõna, kas pole? Kasutatud peeglitel on lihtsalt see teatud pilviselt hägune eripära, mis inimesi nende poole tõmbab.