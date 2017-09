Pere leidis oma maja seinte seest väga kummalise varanduse

Nimelt ärkas britt Megan Sutherland ühel hommikul kohutava sumina peale. Asja uurima hakates selgus, et tema maja seinad täidavad mesitaru ülesannet ning kärg, mis seinte seest vastu vaatas, on tohutusuur, vahendab Daily Mail. Sisuliselt elab naine keset mesitaru.

Naine kutsus spetsialistid, kes mesilased kokku kogusid. Siis hakati uurima, kui suur on kahjustus: selgus, et suur kolm seinaõõnsust on paksult meekärge täis. Mesinike sõnul on mesilased maja seinte sees elanud aastaid.

Praegu eemaldab kolme lapse ema tasapisi seina sisse kogutud kärge. Mett on ta saanud juba 30 kilogrammi ja töö jätkub. Et mitte maja täielikult lõhkuda, on ülesanne väga aeganõudev, sest seda saab teha väga vähehaaval.

Naise kodukindlustus kärje eemaldamise käigus tekkivaid kahjusid paraku ei hüvita. Vaata täpsemalt videost!