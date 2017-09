Fotod: selline on ühe Eesti kõhedaima minevikuga maja uus elu

Pagari 1 on üle Eesti tuntud kui üks kurikuulus aadress: möödunud sajandi algul süütuks kortermajaks ehitatud hoonest sai nõukogude võimu ajal KGB peakorter, maja, mida paljud kartsid.

Eesti vabariigi algusaastail läks hoone Eesti Politsei käsutusse ja jõudis sealt erakätesse. 2013. aastaks oli maja läbinud põhjaliku remondi ja saanud tagasi oma esialgse otstarbe kortermajana.

Näib, et maja ajaloo pelgajaid pisut siiski on, sest 42 luksuskorteriga majas on hetkel müügis päris mitmed pinnad.

1. Kolmetoaline 122ruutmeetrine korter teisel korrusel

/ KV.EE

See korter müüakse edasi tühjana, piltidel nähtav mööbel kaasa ei tule. Korteri eest küsitakse 427 700 eurot.

2. Kolmetoaline 80ruutmeetrine korter hoone teisel korrusel

/ KV.EE

Kahe magamistoaga korteriga tuleb kaasa kõik, mis seal hetkel sees on. Ja tasub märkida, et korter on täielikult sisustatud. Hinnasooviks 390 000 eurot.

3. Kolmetoaline 121ruutmeetrine korter neljandal korrusel

/ KV.EE

Kuulutus lubab, et korteri siseviimistlus on tehtud kalli ja kvaliteetse puidu ja kiviga, kasutatud on näiteks looduslikku marmorit. Selle kodu eest küsitakse 550 000 eurot.

Kummalisel kombel ei maini ükski kinnisvarakuulutus maja nõukogudeaegset ajalugu - juttu on küll sellest, kes ja millal ning mis otstarbel maja ehitas, aga süngemast perioodist kuulutused vaikivad.

Aga suur töö on majaga kahtlemata ära tehtud, seda nii sees kui väljas: hoone ilusas sisehoovis on näiteks purskkaev ja kaunis haljastus.

/ KV.EE

Kas sina julgeksid selles majas elada? Või oled elanud mõnes mitte kuigi ilusa ajalooga hoones?